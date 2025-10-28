Ausblick: Entergy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Entergy stellt am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,45 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Entergy ein EPS von 1,50 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Entergy im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,72 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,39 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,86 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,90 USD, gegenüber 2,45 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 15 Analysten auf durchschnittlich 12,78 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 11,88 Milliarden USD generiert wurden.

