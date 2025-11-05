EOG Resources Aktie

EOG Resources für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 877961 / ISIN: US26875P1012

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: EOG Resources veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

EOG Resources wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 30 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,46 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte EOG Resources noch 2,95 USD je Aktie eingenommen.

13 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,97 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 1,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,89 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 33 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 10,01 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 11,25 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 14 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 23,31 Milliarden USD, gegenüber 23,48 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

