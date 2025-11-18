Ausblick: Eolus Vind (B) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Eolus Vind (B) wird am 19.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

1 Analyst schätzt, dass Eolus Vind (B) im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -2,400 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -3,170 SEK je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 2 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 125,5 Millionen SEK aus – eine Steigerung von 422,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Eolus Vind (B) einen Umsatz von 24,0 Millionen SEK eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,19 SEK aus. Im Vorjahr waren 6,23 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 3,66 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 851,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at