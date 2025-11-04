Ausblick: Eos Energy Enterprises A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Eos Energy Enterprises A gibt am 05.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,212 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,770 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Eos Energy Enterprises A 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 39,6 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4555,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Eos Energy Enterprises A 0,9 Millionen USD umsetzen können.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -1,053 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -4,550 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 146,1 Millionen USD, gegenüber 15,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at