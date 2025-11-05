EPAM Systems Aktie
WKN DE: A1JS9Q / ISIN: US29414B1044
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: EPAM Systems veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
EPAM Systems wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 15 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,03 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 27,85 Prozent erhöht. Damals waren 2,37 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 17,82 Prozent auf 1,38 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,12 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 7,84 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 17 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,41 Milliarden USD, gegenüber 4,73 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
