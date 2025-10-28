EPR Properties Shs of Beneficial Interest Aktie

WKN DE: A1J78V / ISIN: US26884U1097

28.10.2025 07:01:06

Ausblick: EPR Properties stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

EPR Properties wird am 29.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,781 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,530 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 9 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 15,81 Prozent auf 152,0 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 180,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,16 USD, gegenüber 1,60 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 594,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 698,1 Millionen USD generiert wurden.

