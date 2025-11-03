Ausblick: Equitable stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Equitable lässt sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Equitable die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

14 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,62 USD gegenüber -0,470 USD im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 20,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,61 Milliarden USD gegenüber 3,00 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 5,79 USD je Aktie, gegenüber 3,78 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 14,90 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 14,41 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at