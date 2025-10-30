Equitas Small Finance Bank Aktie
Ausblick: Equitas Small Finance Bank stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Equitas Small Finance Bank wird am 31.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,350 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Equitas Small Finance Bank 0,110 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite soll Equitas Small Finance Bank 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 9,90 Milliarden INR verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 44,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Equitas Small Finance Bank 17,94 Milliarden INR umsetzen können.
Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,16 INR, gegenüber 1,29 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 14 Analysten durchschnittlich 45,10 Milliarden INR im Vergleich zu 72,23 Milliarden INR im vorherigen Jahr.
