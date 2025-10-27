Ausblick: Equity Residential legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Equity Residential wird am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 11 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,428 USD je Aktie gegenüber 0,380 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Equity Residential soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 779,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 740,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,03 USD aus. Im Vorjahr waren 2,72 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 3,09 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,95 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

