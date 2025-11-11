Ausblick: Eris Lifesciences präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Eris Lifesciences wird am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 9,00 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Eris Lifesciences noch ein Gewinn pro Aktie von 6,73 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Eris Lifesciences im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 8,04 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,41 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 8,47 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 44,21 INR, gegenüber 25,85 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 33,42 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 28,94 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

