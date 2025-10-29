Ausblick: Estée Lauder Companies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Estée Lauder Companies wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 19 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,175 USD je Aktie gegenüber -0,430 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten ein Plus von 0,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,38 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,35 Milliarden USD umgesetzt.

Der Ausblick von 23 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,10 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,150 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 20 Analysten auf durchschnittlich 14,80 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 14,29 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at