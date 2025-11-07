Ausblick: Ethos zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Ethos öffnet am 08.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 8,70 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 8,38 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 20,84 Prozent auf 3,59 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,97 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 59,43 INR im Vergleich zu 37,99 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 15,79 Milliarden INR, gegenüber 12,52 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at