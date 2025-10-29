Ausblick: Eurobank Ergasias Services and stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Eurobank Ergasias Services and wird am 30.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,055 USD. Das entspräche einer Verringerung von 8,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,060 USD erwirtschaftet wurden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Eurobank Ergasias Services and in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 42,70 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 971,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,223 USD im Vergleich zu 0,220 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 3,88 Milliarden USD, gegenüber 6,46 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at