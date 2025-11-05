Ausblick: Euronext NV vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Euronext NV wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,63 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,98 Prozent auf 439,8 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 396,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,21 EUR, gegenüber 5,65 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 1,82 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,41 Milliarden EUR generiert wurden.

