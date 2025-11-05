Euronext NV Aktie
WKN DE: A115MJ / ISIN: NL0006294274
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Euronext NV vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Euronext NV wird am 06.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,63 EUR. Im Vorjahresquartal waren 1,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,98 Prozent auf 439,8 Millionen EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 396,3 Millionen EUR in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 16 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,21 EUR, gegenüber 5,65 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 1,82 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,41 Milliarden EUR generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Euronext NVmehr Nachrichten
|
05.11.25
|Ausblick: Euronext NV vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Euronext NV stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Euronext NV zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: Euronext NV veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
13.05.25
|Ausblick: Euronext NV zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Euronext NVmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Euronext NV
|120,80
|-0,25%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.