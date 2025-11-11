European Wax Cente a Aktie
WKN DE: A3CWNT / ISIN: US29882P1066
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: European Wax Center A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
European Wax Center A äußert sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass European Wax Center A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,138 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,030 USD je Aktie gewesen.
Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 52,3 Millionen USD – ein Minus von 5,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem European Wax Center A 55,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,674 USD, gegenüber 0,220 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 207,9 Millionen USD im Vergleich zu 216,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
