Ausblick: European Wax Center A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

European Wax Center A äußert sich am 12.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass European Wax Center A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,138 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,030 USD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 52,3 Millionen USD – ein Minus von 5,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem European Wax Center A 55,4 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,674 USD, gegenüber 0,220 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 207,9 Millionen USD im Vergleich zu 216,9 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at