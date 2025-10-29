Ausblick: Europris ASA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Europris ASA stellt am 30.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,978 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,520 NOK je Aktie erzielt worden.

Europris ASA soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,47 Milliarden NOK abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,24 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,27 NOK, gegenüber 5,15 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 14,86 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,63 Milliarden NOK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at