Eve Aktie

WKN DE: A3DKW8 / ISIN: US29970N1046

03.11.2025 07:01:06

Ausblick: Eve präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Eve wird am 04.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,163 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 35,83 Prozent verringert. Damals waren -0,120 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Eve soll in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatz von 0,0 Millionen USD erzielt haben. Davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus und liegen damit genau auf dem Niveau des Vorjahresquartals, als das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 0,0 Millionen USD erzielt hatte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,682 USD, gegenüber -0,480 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 0,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Eve Holding Inc Registered Shs 4,11 -5,85% Eve Holding Inc Registered Shs

