Ausblick: EverCommerce stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

EverCommerce gibt am 06.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,014 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 147,9 Millionen USD – ein Minus von 16,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem EverCommerce 176,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,090 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,220 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 590,7 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 698,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at