Evercore Partner a Aktie
WKN DE: A0KEXP / ISIN: US29977A1051
|
28.10.2025 07:01:06
Ausblick: Evercore Partners A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Evercore Partners A stellt am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,25 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Evercore Partners A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,78 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 950,9 Millionen USD im Vergleich zu 738,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,30 USD im Vergleich zu 9,08 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 3,61 Milliarden USD, gegenüber 3,00 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
