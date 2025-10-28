Ausblick: Evercore Partners A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Evercore Partners A stellt am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,25 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Evercore Partners A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 28,78 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 950,9 Millionen USD im Vergleich zu 738,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,30 USD im Vergleich zu 9,08 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 3,61 Milliarden USD, gegenüber 3,00 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at