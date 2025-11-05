Evergy Aktie

WKN DE: A2JNBV / ISIN: US30034W1062

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Evergy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Evergy öffnet am 06.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,09 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Evergy noch 2,02 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 41,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 2,59 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,82 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 10 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,02 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,79 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 6,10 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,82 Milliarden USD in den Büchern standen.

