Ausblick: Eversource Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Eversource Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 1,16 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 3,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,17 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,06 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 17 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,75 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,27 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 12,73 Milliarden USD, gegenüber 11,90 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at