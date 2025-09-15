Ausblick: Evolution Petroleum präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Evolution Petroleum lädt am 16.09.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2025 endete.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,005 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,040 USD je Aktie erzielt worden.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,04 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 21,2 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 21,0 Millionen USD aus.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,040 USD im Vergleich zu 0,120 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 85,8 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 85,9 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at