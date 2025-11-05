Ausblick: EW Scripps informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

EW Scripps stellt am 06.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,363 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte EW Scripps noch 0,370 USD je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 523,6 Millionen USD aus – eine Minderung von 18,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte EW Scripps einen Umsatz von 646,3 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -1,313 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,02 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 2,15 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,51 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

