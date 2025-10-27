Ausblick: ExlService präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ExlService lädt am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,465 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte ExlService 0,330 USD je Aktie eingenommen.

ExlService soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 522,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 472,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie, gegenüber 1,21 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 2,07 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at