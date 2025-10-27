ExlService Holdings Aktie
WKN DE: A0LB2A / ISIN: US3020811044
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: ExlService präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
ExlService lädt am 28.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,465 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte ExlService 0,330 USD je Aktie eingenommen.
ExlService soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 522,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 472,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,90 USD je Aktie, gegenüber 1,21 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 2,07 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ExlService Holdings IncShsmehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: ExlService präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: ExlService legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.07.25
|Ausblick: ExlService informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu ExlService Holdings IncShsmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|ExlService Holdings IncShs
|35,43
|0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.