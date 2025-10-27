Ausblick: Expand Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Expand Energy stellt am 28.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

26 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,910 USD gegenüber -0,850 USD im Vorjahresquartal.

11 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 365,48 Prozent auf 2,72 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 585,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 26 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,67 USD je Aktie, gegenüber -4,550 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 11,41 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,26 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at