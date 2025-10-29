Ausblick: Eyebright Medical Technology (Beijing) A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Eyebright Medical Technology (Beijing) A präsentiert in der am 30.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,641 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,580 CNY je Aktie vermeldet.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 468,0 Millionen CNY – das würde einem Zuwachs von 20,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 389,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,30 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,05 CNY einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 1,71 Milliarden CNY aus, nachdem im Vorjahr 1,40 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at