Ausblick: EyePoint Pharmaceuticals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

EyePoint Pharmaceuticals wird am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

12 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,769 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 42,41 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,540 USD je Aktie erzielt worden waren.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 66,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 10,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,5 Millionen USD aus.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -3,005 USD, gegenüber -2,320 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten auf durchschnittlich 36,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 43,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at