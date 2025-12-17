Ausblick: Factset Research Systems stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Factset Research Systems äußert sich am 18.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.11.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 4,36 USD. Dies würde einem Zuwachs von 12,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Factset Research Systems 3,89 USD je Aktie vermeldete.

12 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 568,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 600,8 Millionen USD aus.

18 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 17,35 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 15,55 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,44 Milliarden USD, gegenüber 2,32 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

