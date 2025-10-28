Ausblick: Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) veröffentlicht am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,682 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Fannie Mae (Federal National Mortgage Association) nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 7,70 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 80,45 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 39,36 Milliarden USD umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,55 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,000 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 29,76 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 151,42 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at