Ausblick: Farmer Brothers stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Farmer Brothers äußert sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,110 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,240 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 1,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 86,3 Millionen USD gegenüber 85,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,500 USD, gegenüber -0,680 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 353,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 342,3 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at