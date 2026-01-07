Ausblick: Fast Retailing legt Quartalsergebnis vor

Fast Retailing stellt am 08.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,207 HKD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,220 HKD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 7 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,77 Prozent auf 49,47 Milliarden HKD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 46,77 Milliarden HKD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,725 HKD, wohingegen im Vorjahr noch 0,740 HKD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 187,26 Milliarden HKD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 178,16 Milliarden HKD waren.

Redaktion finanzen.at