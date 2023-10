Ausblick: FB Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FB Financial wird am 16.10.2023 die Bücher zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,691 USD gegenüber 0,680 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 123,0 Millionen USD – ein Minus von 8,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FB Financial 134,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,88 USD, gegenüber 2,91 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 497,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 535,7 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at