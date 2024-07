Ausblick: FB Financial zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

FB Financial lädt am 15.07.2024 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,755 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 0,67 Prozent erhöht. Damals waren 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 123,2 Millionen USD – ein Minus von 36,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem FB Financial 194,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,12 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,57 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 493,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 748,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at