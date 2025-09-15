Ausblick: Ferguson Enterprises stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ferguson Enterprises präsentiert in der am 16.09.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.07.2025 endete.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass Ferguson Enterprises im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,01 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,23 USD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 15 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,71 Prozent auf 8,40 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Ferguson Enterprises noch 7,95 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,34 USD aus, während im Fiskalvorjahr 8,53 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 30,68 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 29,64 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at