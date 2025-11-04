Ferroglobe Aktie
WKN DE: A2ACR3 / ISIN: GB00BYW6GV68
|
04.11.2025 07:01:06
Ausblick: Ferroglobe legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ferroglobe wird am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,050 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 50,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,100 USD je Aktie erzielt worden waren.
1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 12,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 433,5 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 378,1 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,275 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,130 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,42 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,64 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ferroglobe PLCmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Ferroglobe legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Ferroglobe präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
04.08.25
|Ausblick: Ferroglobe mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.25
|Ausblick: Ferroglobe zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Ferroglobe PLCmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Ferroglobe PLC
|3,98
|-1,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot -- ATX und DAX letztlich mit freundlichem Start in den November
An den asiatischen Aktienmärkten geht es am Dienstag abwärts. Der heimische Aktienmarkt begann den neuen Monat mit Aufschlägen. Der deutsche Markt zeigte sich am ersten Handelstag im November ebenso freundlich.