Ausblick: Ferroglobe legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ferroglobe wird am 05.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,050 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 50,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,100 USD je Aktie erzielt worden waren.

1 Analyst erwartet beim Umsatz einen Abschlag von 12,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 433,5 Millionen USD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 378,1 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,275 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,130 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,42 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,64 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at