Ausblick: Fertiglobe veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Fertiglobe wird am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,011 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 AED je Aktie in den Büchern gestanden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 5 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 705,5 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,82 Milliarden AED erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,030 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 0,070 AED vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,55 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 7,38 Milliarden AED im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at