WKN DE: A3CXUD / ISIN: US68386H1032

28.10.2025 07:01:06

Ausblick: FG New America Acquisition legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

FG New America Acquisition gibt am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass FG New America Acquisition im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,210 USD je Aktie gewesen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,31 Prozent auf 153,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 136,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,42 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,360 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 592,0 Millionen USD, gegenüber 526,0 Millionen USD im Vorjahr.

Börse aktuell - Live Ticker

Warten auf EZB-Zinsentscheid: ATX im Plus -- DAX etwas fester -- Asiens Börsen am Donnerstag schließlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Zuschlägen, während das deutsche Börsenbarometer ebenso leicht zulegt. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen am Donnerstag aus.
ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

