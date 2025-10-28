Ausblick: FG New America Acquisition legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

FG New America Acquisition gibt am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass FG New America Acquisition im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,210 USD je Aktie gewesen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 12,31 Prozent auf 153,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 136,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,42 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,360 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 592,0 Millionen USD, gegenüber 526,0 Millionen USD im Vorjahr.

