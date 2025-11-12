Fiera Capital a Aktie
WKN DE: A1C4LJ / ISIN: CA31660A1030
12.11.2025 07:01:06
Ausblick: Fiera Capital A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Fiera Capital A wird am 13.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,216 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 80,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Fiera Capital A 0,120 CAD je Aktie vermeldete.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,16 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 166,6 Millionen CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei Fiera Capital A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 166,9 Millionen CAD aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,959 CAD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,230 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 692,9 Millionen CAD, gegenüber 708,4 Millionen CAD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
