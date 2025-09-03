Figma Aktie

Figma für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Zahlenvorlage 03.09.2025 18:11:00

Ausblick: Figma legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ausblick: Figma legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Nach Börsenschluss am Mittwoch präsentiert Figma seine Geschäftszahlen. Prognosen der Experten im Überblick.

Figma wird sich am 03.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,087 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Figma -1,700 USD je Aktie erwirtschaftet.

9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 249,6 Millionen USD - das würde einem Zuwachs von 40,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 177,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,341 USD, gegenüber -1,500 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 1,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 749,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

IPO der Figma-Aktie: Welche Tech-Startups nun mit enem Börsengang folgen könnten
Figma-Aktie startet fantastisch an der Börse - doch war die Aktie bei der Ausgabe zu billig?
Starinvestorin Wood setzt auf Figma-Aktie - Jetzt einsteigen?

Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com

Nachrichten zu Figmamehr Nachrichten

Analysen zu Figmamehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Figma 56,40 -6,00% Figma

Letzte Top-Ranking Nachrichten

17:25 Stanley Druckenmiller: Ein Blick in das Depot des Starinvestors im Q2 2025
02.09.25 Fisher Asset Management Q2 2025: Die wichtigsten Aktien im Depot
01.09.25 Deutsche Bank setzt auf Tech - Diese Aktien dominierten im 2. Quartal 2025
01.09.25 August 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.09.25 Bitcoin, Ether & Co. im August 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

Stabilisierungsversuch zur Wochenmitte: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt in Grün -- Asiens Märkte beenden Handel verlustreich
Der heimische Markt zeigte sich im Handel zur Wochenmitte wenig bewegt, während der deutsche Leitindex leicht zulegen konnte. Die US-Börsen präsentieren sich am Mittwoch uneinheitlich. Derweil büßten die Indizes in Fernost ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen