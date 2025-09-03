Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
|Zahlenvorlage
|
03.09.2025 18:11:00
Ausblick: Figma legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Figma wird sich am 03.09.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals äußern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,087 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Figma -1,700 USD je Aktie erwirtschaftet.
9 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 249,6 Millionen USD - das würde einem Zuwachs von 40,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 177,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,341 USD, gegenüber -1,500 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 1,02 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 749,0 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Figmamehr Nachrichten
|
20.08.25
|Figma rival Canva valued at $42bn as IPO rumours swirl (Financial Times)
|
20.08.25
|Figma rival Canva valued at $42bn as IPO rumours swirl (Financial Times)
|
20.08.25
|Erste Schätzungen: Figma zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.08.25
|IPO der Figma-Aktie: Welche Tech-Startups nun mit enem Börsengang folgen könnten (finanzen.at)
|
05.08.25
|Figma-Aktie startet fantastisch an der Börse - doch war die Aktie bei der Ausgabe zu billig? (finanzen.at)
|
04.08.25
|Starinvestorin Wood setzt auf Figma-Aktie - Jetzt einsteigen? (finanzen.at)
|
31.07.25
|MÄRKTE USA/Leichter - Zollpolitik verunsichert - Figma mit spektakulärem Debüt (Dow Jones)
|
21.07.25
|Figma seeks $16bn valuation in test of US tech IPO market (Financial Times)
Analysen zu Figmamehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Figma
|56,40
|-6,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStabilisierungsversuch zur Wochenmitte: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX schließt in Grün -- Asiens Märkte beenden Handel verlustreich
Der heimische Markt zeigte sich im Handel zur Wochenmitte wenig bewegt, während der deutsche Leitindex leicht zulegen konnte. Die US-Börsen präsentieren sich am Mittwoch uneinheitlich. Derweil büßten die Indizes in Fernost ein.