Finolex Industries Aktie

WKN DE: A3CM68 / ISIN: INE183A01024

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Finolex Industries stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Finolex Industries lädt am 07.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 1,40 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,660 INR je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 8,45 Milliarden INR – ein Plus von 2,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Finolex Industries 8,28 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 8,56 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 12,94 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 44,73 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 41,29 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Finolex Industries Ltd Registered Shs 183,40 -2,81% Finolex Industries Ltd Registered Shs

