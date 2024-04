Ausblick: First Bank Williamstown New Jersey präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

First Bank Williamstown New Jersey wird am 22.04.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2024 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,420 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 16,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,360 USD erwirtschaftet wurden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 32,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 36,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 24,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,71 USD im Vergleich zu 0,950 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 134,4 Millionen USD, gegenüber 173,2 Millionen USD im vorigen Jahr.

