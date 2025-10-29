Ausblick: First Business Financial Services zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

First Business Financial Services lässt sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird First Business Financial Services die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 42,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 36,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,4 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,48 USD, gegenüber 5,20 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 167,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 260,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

