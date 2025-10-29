First Business Financial Services Aktie
WKN: A0HGPP / ISIN: US3193901002
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: First Business Financial Services zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
First Business Financial Services lässt sich am 30.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird First Business Financial Services die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,39 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 42,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 36,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 66,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,48 USD, gegenüber 5,20 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 167,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 260,5 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu First Business Financial Services IncShsmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: First Business Financial Services zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: First Business Financial Services verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.07.25
|Ausblick: First Business Financial Services veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)