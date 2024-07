Ausblick: First Internet Bancorp zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

First Internet Bancorp gibt am 24.07.2024 die Zahlen für das am 30.06.2024 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,709 USD gegenüber 0,440 USD im Vorjahresquartal.

4 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 31,4 Millionen USD gegenüber 64,0 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 50,96 Prozent.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,02 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,950 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 129,0 Millionen USD, gegenüber 266,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at