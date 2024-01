Ausblick: First Interstate Bancsystem A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

First Interstate Bancsystem A lädt am 30.01.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2023 endete.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,569 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,820 USD je Aktie erzielt worden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 252,7 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 15,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 300,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,46 USD je Aktie, gegenüber 1,96 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,05 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 1,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at