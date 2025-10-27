First Quantum Minerals Aktie

WKN: 904604 / ISIN: CA3359341052

27.10.2025 07:01:06

Ausblick: First Quantum Minerals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

First Quantum Minerals wird am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

17 Analysten schätzen im Schnitt, dass First Quantum Minerals im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,072 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,180 CAD je Aktie gewesen.

Die Umsatzschätzungen von 8 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,43 Milliarden USD, was einem Umsatz von 1,74 Milliarden CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,168 USD, gegenüber 0,000 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 5,13 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,58 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

