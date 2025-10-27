First Quantum Minerals Aktie
WKN: 904604 / ISIN: CA3359341052
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: First Quantum Minerals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
First Quantum Minerals wird am 28.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
17 Analysten schätzen im Schnitt, dass First Quantum Minerals im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,072 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,180 CAD je Aktie gewesen.
Die Umsatzschätzungen von 8 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,43 Milliarden USD, was einem Umsatz von 1,74 Milliarden CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
Für das Fiskaljahr rechnen 22 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,168 USD, gegenüber 0,000 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 17 Analysten durchschnittlich auf 5,13 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,58 Milliarden CAD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu First Quantum Minerals Ltd.mehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: First Quantum Minerals vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: First Quantum Minerals stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.07.25
|Ausblick: First Quantum Minerals verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.07.25
|Erste Schätzungen: First Quantum Minerals präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu First Quantum Minerals Ltd.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|First Quantum Minerals Ltd.
|18,94
|-0,89%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.