Ausblick: First Tractor legt Quartalsergebnis vor

First Tractor präsentiert am 26.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass First Tractor im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,120 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,170 HKD je Aktie gewesen.

Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,20 Milliarden CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,26 Milliarden HKD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,793 CNY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,890 HKD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 11,76 Milliarden CNY aus, im Gegensatz zu 12,90 Milliarden HKD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at