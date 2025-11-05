FiscalNote a Aktie
WKN DE: A41GD7 / ISIN: US3376553026
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: FiscalNote A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
FiscalNote A lädt am 06.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.
3 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,680 USD. Das entspräche einem Gewinn von 48,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -1,330 USD erwirtschaftet wurden.
Im abgelaufenen Quartal soll FiscalNote A nach den Prognosen von 3 Analysten im Schnitt 22,7 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 23,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 29,4 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,520 USD im Vergleich zu 0,830 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 96,8 Millionen USD, gegenüber 120,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
