Ausblick: Five Below legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Five Below wird am 03.12.2025 die Bilanz zum am 31.10.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 23 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,238 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Five Below noch 0,030 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 21 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 15,59 Prozent auf 975,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 843,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,16 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,60 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 23 Analysten von durchschnittlich 4,52 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 3,88 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at