Ausblick: Five Star Bancorp Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Five Star Bancorp Registered lädt am 24.07.2024 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2024 endete.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,490 USD gegenüber 0,740 USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 30,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 33,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 45,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,15 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,78 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 123,5 Millionen USD, gegenüber 181,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at