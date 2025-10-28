Ausblick: Five-Star Business Finance präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Five-Star Business Finance wird am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 9,50 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Five-Star Business Finance noch ein Gewinn pro Aktie von 9,16 INR in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Five-Star Business Finance mit einem Umsatz von insgesamt 6,23 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 11,68 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 40,13 INR, gegenüber 36,61 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 25,77 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 28,48 Milliarden INR erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at